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AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:- "İnşallah bir terslik olmazsa MKYK kararı henüz almadık ama önümüzdeki MKYK'de bunun kararını alacağız. 7 Ekim'de kongremizi Ankara Spor Salonu'nda yapacağız"- "Nasıl milletvekilliğinde, kabinede, bakan yardımcılıkları ve diğer alanlarda değişimler yapılıp, süreç yürümüşse inşallah aynı şekilde MYK'de, MKYK'de bu değişimler olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 13:10, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 13:11
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AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnşallah bir terslik olmazsa MKYK kararı henüz almadık ama önümüzdeki MKYK'de bunun kararını alacağız. 7 Ekim'de kongremizi Ankara Spor Salonu'nda yapacağız." dedi.

Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadeleye değinen Dağ, enflasyonla mücadelenin sonuçlarını elde etme noktasında, 2023 sonu, 2024 başı veya ilk çeyreğinde bir sonuç almayı öngördüklerini dile getirdi.

Hamza Dağ, "Enflasyonu can yakıcı olmasından tamamen çıkartıp, nasıl tek haneli rakamlara zamanında ulaştırmışsak yine ulaştıracak şekilde yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz." ifadesini kullandı.

Disney platformunun Atatürk dizisine ilişkin kararı da sorulan Dağ, böyle bir konuya topyekun tepki koymak gerektiğine işaret etti.

Dağ, "Her şeyin ötesinde Ermeni lobisinin yapmış olduğu faaliyetle, Cumhuriyetimizin banisinin ve onunla ilgili çekilmiş bir dizinin yayından kaldırılması, herkesin cevap vermesi gereken bir nokta. Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk istismarı noktasında siyaset yaptığına şahit olduğumuz siyasetçilerin ses vermemesi veyahut da çok kısmi oranda dostlar alışverişte görsün şeklinde ses vermesi manidar. Hele hele sanatçıların." diye konuştu.

- Kongre süreci

Yerel seçimler ve AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dağ, CHP'li belediyelerin karnelerinin zayıflarla dolu olduğunu söyledi.

Dağ, "Mart 2024'te CHP'li belediye başkanlarının karnesini vatandaş önlerine koyacak. Biz de bunu konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin hangi adaylarla seçmenin karşısına çıkacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Dağ, şöyle konuştu:

"Bizim en büyük avantajımız AK Parti olarak 22 yılda hem nicelik anlamda, oy anlamında çok yüksek oylar almış siyasi partiyiz. İttifak olarak da. Parti olarak 35,5 en son aldığımız oy, 49,5'e kadar çıkmış oyumuz var. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminde de aldığımız oy var. Biz Allah'a hamdolsun milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir siyasi partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir siyasi partiyiz. AK Parti hem kitleleri arkasından sürükleyen, lideriyle beraber, hem de bugüne kadar kadro yetiştirmiş bir siyasi parti. Sadece şu 2 aylık yaşadıklarımıza bakın. AK Parti ile diğer siyasi partiler arasındaki farkı, AK Parti'de milletvekili listelerinde yüzde 70-75'e yakın değişim oldu, 3 dönem kuralını uyguladık. AK Parti, bakanlarını milletvekili adayı yapmış ve milletvekili olmuş, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti ve önümüzdeki süreçte kongreler var. Kongrede de benzer değişimler olacak. 'Değişim, değişim' diyorlar, değişimin hala kavgasını yapıyorlar. Ama burada bir değişim var, sessiz sedasız olacak."

- "Aday sorunumuz yok"

AK Parti'nin, karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde hizmet yapabilecek adaylar yetiştirmiş bir siyasi parti olduğuna dikkati çeken Dağ, aday sorunları olmadığını vurguladı.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bizim aday sorunumuz yok. Neredeyse her ilde bu işi yapacak 5'in üzerinde arkadaşımız var. İnşallah en doğru adayı, veriler var, sahadan dönüşler var, bir kurul neticesinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kararı veriyoruz. İnşallah bir terslik olmazsa MKYK kararı henüz almadık ama önümüzdeki MKYK'de bunun kararını alacağız. 7 Ekim'de kongremizi Ankara Spor Salonu'nda yapacağız. Burada da nasıl milletvekilliğinde, kabinede, bakan yardımcılıkları ve diğer alanlarda değişimler yapılıp, süreç yürümüşse inşallah aynı şekilde MYK'de, MKYK'de bu değişimler olacak."

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