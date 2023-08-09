Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor

Evladını çok özlediğini aktaran Biçer, eyleme sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Annelerden Hatun Yüceyurt, İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Serdar için eylem yaptığını söyledi.

Oturma eyleminde yer alan anne ve babalar, kentte etkili olan kavurucu sıcağa rağmen ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlat yolu gözlüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

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