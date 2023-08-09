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Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?

Bir gramdan daha düşük altın üretimi kalkıyor. Altın rafinerileri bundan sonra en az bir, en fazla 100 gramlık altın üretebilecek. Peki elinde yarım gram altını olanlar ne yapacak? İşte yeni uygulamanın detayları...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 13:54, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 13:58
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Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre altın rafineleri en az 1 gramlık altın üretebilecek. Böylece yarım gram ve daha düşük ağırlıktaki altınlar tarihe karışmış olacak.

Peki bu ne anlama geliyor? Elinde yarım gram altını olanlar ne yapacak?

Finans analisti İslam Memiş son dönemde peş peşe yayımlanan genelgeleri TRT Haber'de değerlendirdi:

Birincisi yurt dışından ithal edilen işçiliksiz altınlarda bir kota uygulanması. İkincisi yine yurt dışından ithal edilen altın ve mücaevherat grubuna 120 mali yükümlülük yani vergi. Üçüncüsü de en az 1 en fazla da 100 gram altın basacaklar. Önceden külçe altınlar da basılıyordu. İçerdeki cari dengeyi biraz da dengelemek için bu politikalar uygulanıyor. İçerde ithalat tarafında ciddi bir artış vardı son 1 yıldır. Son 7 ayda ithalat tarafında yüzde 180'lik bir artış vardı. içerdeki dengeyi biraz daha sağlamak için bu genelgeler yayınlandı.

Vatandaşlar 1 gram altı altınlarını bozdurabilecek

İslam Memiş elinde 1 gram ve altı altın bunulan vatandaşların herhangi bir sorun yaşamayacağını söylüyor...

"Piyasalarda fırsatçılık olabilir, vatandaşlar dikkatli olmalı"

Finans analisti İslam Memiş vatandaşları fırsatçılara karşı da uyarıyor:

Vatandaşlarımız fiyat farkına karşı dikkatli olmalı. Piyasada üretimi olmayan, piyasada dolaşan varlıkların fiyatı artabilir. O nedenle vatandaşlarımız İstanbul Kuyumcular Odası'nın fiyat listesini takip etmeli. Tüm esnaflar da bu fiyat listesinden yola çıkıyor.

Elinde yarım gram veya 0.25 gram altın olanlar üzülmesin bir kaybı yok. Yine rahatlıkla kuyumculara gelip bozdurabilecekler.

"Piyasada 1 gramın altında altın artık biraz zor bulunacak. Ancak vatandaşlarımızın elinde bulunan yarım gramlık, 0.25 gram altınlarla ilgili bir sorun yok. Kuyumculara gidip bozdurabilecekler. Dolaşımda bir problem yok. Sadece genelge yayınlandıktan sonra basımı yasak olan bir süreci konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda elimde kaldı düşüncesini asla kafalarında bulundurmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızla ilgili şu anda bir sorun yok."

"Enflasyon tek haneye geldikten sonra tekrar normalleşebilir"

Memiş, genelgelerin belli bir süre geçerli olacağını, enflasyon tek haneye düştükten sonra tekrar normale döneceği görüşünde:

Vatandaş tarafından böyle bir talep var. Yani 0.25 gram, 0.50 gram tarzında. Düğünlere giden vatandaşlar bütçesine göre bunları alabiliyordu. Fiyatları etkileyen bir şey olmayacak. Ancak vatandaşlar tarafından talep devam eder diye tahmin ediyorum. Bu genelgeler de belli bir süre geçerli olabilir. Tekrar normalleşebilir, enflasyon tek haneye geldikten sonra.

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