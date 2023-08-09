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MEB'den mazeret tayinlerine yönelik açıklama

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü mazeret tayinlerindeki sorulara yönelik dört maddelik bir açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 14:12, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 14:17
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MEB'den mazeret tayinlerine yönelik açıklama

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos 2023 tarihindeki yazısı şu şekilde:

MEB'DEN 2023 DÖNEMİ İL İÇİNDE VE İLLER ARASINDA YER DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAMA

1. İl içinde ataması yapılan öğretmenlerin atama tarihinden sonra oluşmuş bir mazereti yoksa iller arası mazerete bağlı başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. İl içinde isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunan öğretmen tekrar il içinde mazerete bağlı yer değişikliğinde bulunamayacaktır.

3. Her ikisi öğretmen olan eşlerden il içinde farklı ilçelere atananlar göreve başladıktan sonra eşlerden biri diğer eşin olduğu ilçeye il içi mazerete bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. İl içinde yer değiştiren öğretmen görevine başladığında eşi iller arası isteğe bağlı başka bir il'e atanmış olması durumunda eşinin atandığı il'e mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

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