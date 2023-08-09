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4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 yaşındaki çocuğun istismar şüphelisi olduğu öne sürülen dayısı ile aynı evde yaşadığı iddialarına ilişkin, "İddia edilenin aksine çocuğun dayısının kendileriyle birlikte değil başka bir ilde yaşadığı, ilgili mahkemenin çocuğun herhangi bir risk altında olmadığına yönelik karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 15:58, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 16:01
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4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Denizli'de yaşayan 4 yaşındaki çocuğun geçmişte istismar şüphelisi olduğu iddia edilen dayısı ile aynı evde yaşadığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Çocuğun annesinin 2019'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, mahkemenin eş hakkında uzaklaştırma kararına hükmettiği aktarılan açıklamada, "Haberlerde iddia edilenin aksine çocuğun dayısının kendileriyle birlikte değil başka bir ilde yaşadığı, ilgili mahkemenin çocuğun herhangi bir risk altında olmadığına yönelik karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır." denildi.

Babanın, İl Müdürlüğüne 14 Haziran'da avukatı aracılığıyla başvurduğu andan itibaren Bakanlığın harekete geçerek çocuğa düzenli olarak psikososyal destek sağladığı ifade edilen açıklamada, ebeveynleri arasındaki çekişmeli durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlenen çocuk için sağlık ve danışmanlık tedbiri kararlarının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce farklı basın yayın organlarında ileri sürülen habere konu iddialar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş ve dayının çocuğa yönelik herhangi bir cinsel içerikli eylemde bulunduğuna dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesi ile şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir. Çocuğun süreçten herhangi bir zarar görmemesi için gerekli psikososyal destek Bakanlığımız tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü durumun karşısında durmaya ve olayı adli, idari ve diğer tüm süreçleriyle yakında takip etmeye devam edeceğiz."

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