Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 65'lik bir artışla bin 650 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43'lük artışla bin 150 TL'den bin 650 TL'ye yükseltilmişti.