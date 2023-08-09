Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
1 Dakikada Kasko Teklifi Alın!
1 Dakikada Kasko Teklifi Alın!
Sponsorlu İçerik
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Bakan Özhaseki: İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz
Bakan Özhaseki: İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz
Adalet Bakanlığından CHP heyetinin randevu talebine ilişkin açıklama
Adalet Bakanlığından CHP heyetinin randevu talebine ilişkin açıklama
Tayini çıkan öğretmenler için önemli açıklama
Tayini çıkan öğretmenler için önemli açıklama
Öğretmenler, vekaletle ilişik kesebilecek
Öğretmenler, vekaletle ilişik kesebilecek
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek
AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek
Memur ve memur emeklisinin müzakere sürecine girildi
Memur ve memur emeklisinin müzakere sürecine girildi
Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik
UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon aldığımız ücret zammını aldı götürdü
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon aldığımız ücret zammını aldı götürdü
Erdoğan: Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik
Erdoğan: Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik
Taksiciler yüzde 52 zammı beğenmedi: Kendileri yeni ücret tarifesi açıklayacak
Taksiciler yüzde 52 zammı beğenmedi: Kendileri yeni ücret tarifesi açıklayacak
Havalimanında 'rüşvet' operasyonunda 2'si memur 4 tutuklama
Havalimanında 'rüşvet' operasyonunda 2'si memur 4 tutuklama
İkinci kez 'olağanüstü' toplanan TBMM, yeniden tatile girdi
İkinci kez 'olağanüstü' toplanan TBMM, yeniden tatile girdi
48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış

İç hat tek yön uçak bileti tavan fiyatı, bin 650 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 16:07, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 16:09
Yazdır
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 65'lik bir artışla bin 650 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43'lük artışla bin 150 TL'den bin 650 TL'ye yükseltilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber