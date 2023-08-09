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Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı

İlk olarak 2021 yılında ortaya atılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberler dün bir kez daha gündeme getirildi. Gündeme getiren ise Demokkrat Partili Cemal Enginyurt idi. Enginyurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın" denilmesinden rahatsız olduğunu iddia etti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erbaş hakkında ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 17:42, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 17:46
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Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberler bir kez daha gündeme geldi.

Söz konusu haberlerde Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adeti günaydın yerine Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin demek gerekiyor" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2021 yılından bu yana ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir.
Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de "günaydın" kelimesini kullandığını belirtmişti."

Demokrat Partili Enginyurt Meclis kürsüsünde iftirayı sürdürdü

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Erbaş hakkında ortaya atılan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığının açıklanmasına rağmen Meclis kürsüsünde konuyu gündeme getirdi. Geçtiğimiz gün Akbelen gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de konuşan Enginyurt, "Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." dedi.

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