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Daha Kolay Site Yönetimi için Apsiyon

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 17:50, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 17:50
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Daha Kolay Site Yönetimi için Apsiyon

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Daha Kolay Site Yönetimi için Apsiyon

Toplu yaşam alanı yöneticilerine; CRM'den finans yönetimine, iletişimden online rezervasyona, bakım ve onarım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar uçtan uca 360 derece hizmet veren Apsiyon ile yaşam alanlarınızı kolayca yönetmeye ne dersiniz?

Apartman, Site Yönetim Yazılımı: Apsiyon

Apsiyon, internete bağlanabilen her cihazdan rahatlıkla kullanılabilen, yönetimden sosyal aktivitelere kadar ortak yaşam alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm işlemleri gerçekleştirebileceğiniz online bir yönetim platformudur. Apsiyon kullanan bir yönetim firmasıysanız, projenize ait tüm kullanıcıları sisteme kaydedebilir, finansal işlemleri anlık olarak takip edebilir, konutunuzun güvenliğini sağlayan ekipleri ve ekipmanları sistem üzerinden izleyebilirsiniz.

Apsiyon ile Neler Yapabilirsiniz?

Apsiyon site yönetim yazılımı ile; apartman, site, rezidans, AVM, tesis ve iş yeri gibi yaşam alanlarını daha kolay yönetebilirsiniz. Aynı platformda, farklı süreçlere ait çözümlerle buluşmanıza imkan tanır. Yönetimsel ihtiyaçları daha az olan apartman-site yönetimleri için Apsiyon Apsis önerilirken, daha fazla ihtiyacı olan site yönetimleri; Plaka Tanıma Sistemi, Tur Kontrol Sistemi, Sayaç Okuma ve Faturalandırma Sistemi gibi hizmetlerin entegre olabildiği Apsiyon yazılımını tercih ediyor. Yönetim süreçlerinin yanında yaşadığımız yerin konforu ve güvenliği için de çözümler üreten Apsiyon'un en temel özelliklerini birlikte inceleyelim.

Aidat Takibi

Aidat takibi özelliği sayesinde, yönettiğiniz yaşam alanlarındaki sakinlerin aidat takibini kolay ve güvenli şekilde yapabilirsiniz. Kat maliki ya da kiracı ayrımına göre tüm süreçleri profesyonelce yönetebilirsiniz. Aidat dağılımı yapabilir, gecikme tazminatlarını otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Online Tahsilat

Apsiyon'un online ödeme altyapısı ile tüm ödemeleri online olarak alabilirsiniz. Sakinleriniz; aidat, demirbaş ve fatura gibi ödemeleri kredi kartıyla yaptığında ya da otomatik ödeme talimatı verdiğinde siz de tahsilat oranınızı yükseltebilirsiniz. Dilerseniz sakinlerinize tek çekim ya da taksitle ödeme seçeneği sunabilirsiniz.

Online Rezervasyon ve Konut Asistans Hizmetleri

Apsiyon'un Rezervasyon Yönetimi sayesinde yaşam alanlarınızdaki havuz, sauna, spor salonu ya da toplantı odası gibi ortak alanlarınızı profesyonelce yönetebilirsiniz. Kriterlerini belirlediğiniz ortak alanlar için sakinlerinizden online rezervasyon alabilirsiniz.
Apsiyon'un asistans hizmetleri sayesinde; evinizde ve iş yerinizde yaşayabileceğiniz teknik ihtiyaçlarınızda çözüm alabileceğinizi biliyor muydunuz? Elektrik tesisatı, su tesisatı, çilingir hizmeti, ve cam işleri gibi ihtiyaçlarınızı belirlenen teminat tutarları kapsamında Apsiyon'lu olmanın ayrıcalığını yaşayarak karşılayabilirsiniz.

Tüm Bankalar ile Online Entegrasyon

Apsiyon'un tüm bankalarla entegre yapısı sayesinde yapılan ödemeleri onaylamanız gerekmez. Ödemelerin tamamı hesaba geçer ve kişilerle eşleşir. Dilerseniz tek tıkla evrak oluşturmak da mümkün. Bu ve bunun gibi yanlış yapmaya açık konuları profesyonelce ve hata payını ortadan kaldırarak yönetebilirsiniz.

Apsiyon Faydaları

" Yaşam alanlarının yönetimini kolaylaştırır.
" Yöneticilerin ve sakinlerin iletişim süreçlerini hızlandırır.
" Apartman, site, rezidans ve iş yeri gibi yaşam alanlarındaki paylaşımı geliştirir.
" Ortak yaşam alanlarının yönetimini ve bu alanları kullanan sakinlerin ihtiyaçlarını tek çatı altında toplar.
" Kesintisiz erişim sağlar.
" İhtiyaçlara profesyonel çözüm sunar.
" Kullanıcılarını sayısız hizmet ve avantajla buluşturur.

Apsiyon Kimler İçin?

Apsiyon; profesyonel yönetim firmaları, site ve apartman yöneticileri ile konut sakinlerine çözümler sunar.

Site ve Apartman Yöneticilerine Sunduğu Avantajlar
" Yöneticilerin ve profesyonel yönetim firmalarının yaşam alanlarını teknolojiyle yönetmesini sağlar.
" Profesyonel yönetim firmalarının, yönetimindeki tüm siteleri aynı çatı altında toplamasını ve takip etmesini kolaylaştırır. Aynı anda birçok apartman ve siteyi yönetmeye imkan tanır.
Apsiyon'un Konut Sakinlerine Sunduğu Avantajlar
" Düzenli, kesintisiz ve şeffaf bir yönetim platformu ile sakinlerin tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
" Konut sakinlerinin yönetime dair taleplerini kolaylıkla iletmelerine olanak tanır.
" Türkiye'nin en önemli markalarından indirim ve hizmet alma şansı sunar.
" Tüm süreçleri Apsiyon Mobil'den takip etmelerini sağlar.
" Yönetimle iletişim kurmalarını kolaylaştırır.
" Aidat ve faturalarını kolaylıkla, otomatik olarak ödemelerine imkan tanır.

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