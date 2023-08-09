Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde, Naile Er (38) yönetimindeki 34 DU 7222 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net