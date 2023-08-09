Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 19:17, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 19:17
Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.
Öte yandan şehidin babası polis Kadir Altınbaş'ın görevi başındayken 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin de babasının Ankara'da bulunan kabrinin yanına defnedileceği bildirildi.