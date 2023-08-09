Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hadice Çakıl, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hadice ve Gülistam Çakıl yaralandı.

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