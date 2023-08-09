Bakan Yumaklı: Giresun fındığı bir dünya markası oldu

Giresun Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Yumaklı, borsa bünyesinde faaliyet gösteren Giresun Lisanslı Depo ile Gıda Araştırma, Test ve Analiz Laboratuvarı ile mobil fındık kurutma aracını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yumaklı, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, fındığın adeta Giresun'un ruhu olduğunu söyledi.

Fındığı geliştirmek ve katma değerli hale getirmek konusunda herkesin üzerine düşen vazifeler olduğuna dikkati çeken Yumaklı, Bakanlık olarak da üzerlerine düşen vazifeyi yapmak için gayret ettiklerini kaydetti.

Yumaklı, Giresun'un Türkiye'nin ve dünyanın en önemli fındık üretim şehirlerinden biri olduğunun altını çizerek, kentin tek başına ülkenin fındık üretiminin yaklaşık yüzde 12'sini gerçekleştirdiğini, fındık üretiminin de yapılan çalışmalarla dekar başına yaklaşık 3 kat artırıldığını vurguladı.

Tarım ve orman alanında 2002'den bu yana Giresun'a yapılan yatırım tutarının 15,6 milyar lira olduğunu dile getiren Yumaklı, tarımsal ihracatın da 5 katına çıkarak 64 milyon dolardan 2022'de yaklaşık 310 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

Fındığın markalaştırılmasının önemine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Altını çizmek isterim çünkü uluslararası pazarda fındığın sadece ham madde olarak değil, 'Bir yerde toplandı, bir araya getirildi, ondan sonra da bunu ihraç ettik, tamam işimiz bitti' olarak değil, bunu markalaştırarak, katma değerli ürün haline getirerek hem bu ürünün dünyada bir numaralı üreticisi olan Türkiye'nin gereken yeri alması hem de bu paydan, bu gelişim payından şehrin ve ülkenin pay almasını mutlaka sağlamamız gerekir."

Yumaklı, Giresun tombul fındığının AB'den tescil aldığını anımsatarak, "Bir dünya markası oldu ama yine söylüyorum bu bir ham madde yani bunu katma değerli ürünlerin içerisinde kullanarak bunun değerini 3 liraya satıyorsanız 30 liraya satacak hale getirmek zorundayız, bu hepimizin mükellefiyeti." diye konuştu.

- "Farklı farklı şeylerle, gerçeklikten uzak konuşmalarla insanımızın kafası karıştırılmak isteniyor"

Bakan Yumaklı, fındık fiyatlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Her zaman adet olduğu üzere fındık hasadı başlamadan evvel ki bunu 12 Ağustos olarak açıkladık biliyorsunuz, fındık fiyatları açıklanır. Cumhurbaşkanımız fındık konusunda gerçekten çok üst düzey bir bilgiye sahip, bütün detaylarıyla, bütün dinamikleriyle biliyor. Kendisine biz birkaç farklı opsiyonda önerilerimizi getirdiğimizde, o onların arasından en uygun olanını takdir ederek açıklamasını kabine sonrasında yaptı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edecekleri vurgulayan Yumaklı, "Farklı farklı şeylerle, gerçeklikten uzak konuşmalarla insanımızın kafası karıştırılmak isteniyor. Bu her zaman böyle çünkü omuzunda küfe yokken konuşmak kolay." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A'dan Z'ye bu konunun her yönüyle ilgilendiğini yineleyerek, "Kendisine, üreticilerimiz adına, Ordu, Giresun ve diğer üretim yapan illerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nda yeni dönemde de tarımla alakalı her sektörü, her noktayı daha ileriye taşıyacak bir sürecin içerisinde olduklarını belirten Yumaklı, şunları söyledi:

"O yüzden şunu da söylememe müsaade edin, gerçekten kendine güvenmek başka bir şey, potansiyelinin farkında olmak başka bir şey. Sadece kendimize değil, bu memleketin üreticisine, çiftçisine her şeyden çok daha fazla güveniyoruz. Çünkü bunun için bir sebebimiz var. Pandemide Avrupalı çiftçilerimiz evlerine kapandılar ama bizim üreticimiz, çiftçimiz hiç geri durmadı, gitti tarlasında, bağında, bahçesinde gereken bütün faaliyetlerini yerine getirdi. O yüzden bizim memleketimizde elhamdülillah herhangi bir şekilde, herhangi bir gıda ürünün arzıyla alakalı bir güvenlik sorunu yaşanmadı, yaşanmayacak, biz buna güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz?"

AK Parti hükumetlerinin icraatlarının hiçbir zaman için lafla olmadığını anlatan Yumaklı, icraatların söylendiğini ve yapıldığını, bundan sonra da böyle olacağını aktardı.

Yumaklı, 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere işaret ederek, partililerden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni unutup sıfırdan başlar gibi çalışmalarını istedi.

Fındık bahçelerinin temizlenmesi için yakılan ateşin orman yangınlarına neden olabileceğine de dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkesten istirham ediyorum, hakikaten bizim orman yangınlarıyla mücadelede kabiliyetimiz, imkanlarımız gelişti ama bunun en doğrusu bu yangının olmaması. O yüzden sizin vasıtanızla Giresun'daki tüm kardeşlerimizden yangına sebep olacak her türlü hareketten kaçınılmasını özellikle istirham ediyorum. Eğer şüphelenilen bir durum varsa da hemen en yakın güvenlik birimine haber vererek, müdahalemizin başlamasını kısa zamanda sağlayalım."