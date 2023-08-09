Servis otobüsü köprüden düştü: 29 yaralı

Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden 34 GEL 771 plakalı servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.

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