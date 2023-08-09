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Tekirdağ'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 20:56, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 20:56
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Tekirdağ'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki 17 HB 600 plakalı yolcu otobüsü, D-110 karayolunda sola dönmek isteyen T.Ç. idaresindeki 59 ZD 966 plakalı otomobille çarpıştı. Bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü T.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta yaralanan M.T. ve E.Ç. hastaneye sevk edildi. Otobüs sürücüsü C.G. ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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