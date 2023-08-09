Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Tüfekle vurulmuş halde bulundu
Samsun'da bir kadın, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 22:10, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 22:11
Olay, Ayvacık ilçesi Gökçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Hava Gökçi (41) evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının yanında tek
kırma bir av tüfeği ele geçirildi. Gökçi'nin cansız bedeni otopsi için Samsun
Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.