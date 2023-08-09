Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Tüfekle vurulmuş halde bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Ayvacık ilçesi Gökçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Gökçi (41) evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının yanında tek kırma bir av tüfeği ele geçirildi. Gökçi'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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