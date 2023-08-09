Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci il dışı hakkının tanınacağını ifade etti
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 22:48, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 22:50
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlere ikinci il dışı hakkının tanınacağını ifade etti
Bakan Tekin "İkinci il dışı isteyen arkadaşlara çiçekler için teşekkür ediyorum. Talep bu kadar güzel bir biçimde dile getirilince cevap vermemek olmaz: inşallah" dedi.