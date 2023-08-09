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Rusya, temsilcilik ofisiyle ilgili KKTC ile temasa geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya'nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda KKTC ile temasa geçtiğini belirterek, "Rusya'nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC'nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 23:06, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 23:07
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Rusya, temsilcilik ofisiyle ilgili KKTC ile temasa geçti

Rusya'nın yakın zamanda KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağına dair çıkan haberlerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya'nın konuyla ilgili KKTC ile temasa geçtiğini açıkladı. Tatar, Rus yetkililerin kendisiyle ve Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek ofis açma talebinde bulunduğunu belirterek, temsilciliğin pek yakında hizmete gireceğini vurguladı.

"Biz ülkemize daha fazla Rus'un gelmesini, yatırım yapmasını, turizmin canlanmasını istiyoruz"

KKTC'de 50 bine yakın Rus yaşadığını ifade eden Tatar, "Rusya'nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC'nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Açılacak temsilcilik ofisiyle KKTC'de yaşayan Ruslar, konsolosluk işlemlerini rahatlıkla yapabilecek. Burada ABD'nin de, İngiltere'nin de ofisleri var. Böyle bir yapılanmanın olumlu olacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Biz ülkemize daha fazla Rus'un gelmesini, yatırım yapmasını, turizmin canlanmasını istiyoruz. KKTC devleti, hukuka uygun yasal tüm taleplere olumlu bakmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ofisin nerede açılacağına dair ise henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.

GKRY Büyükelçiliğindeki Rus yetkili duyurmuştu

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan büyükelçiliğinde görev yapan bir yetkili, Rus resmi haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada Rusya'nın yakın zamanda KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını belirtmişti. Rus yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak" ifadelerini kullanmış, KKTC'de yaşayan Rus vatandaşlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini aktarmıştı.

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