Bakan Işıkhan: Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor." dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 23:38, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 23:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.