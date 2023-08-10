Mülki idare amirlerine ilişkin atama kararnamesi yayımlandı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Begüm YILDIRIM BAKIR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır.

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