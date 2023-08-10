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Mülki idare amirlerine ilişkin atama kararnamesi yayımlandı

Mülki idare amirlerine ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 00:57, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 01:02
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Mülki idare amirlerine ilişkin atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/376

Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır.

9 Ağustos 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali Osman AYAN,

- İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Tahir Emre CAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Begüm YILDIRIM BAKIR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

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