İnşaatçı, usta ithal edecek

Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Kamu Çalışanlarına Ek %10 İndirim!
Kamu Çalışanlarına Ek %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
Bakan Özhaseki: İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz
Bakan Özhaseki: İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz
Adalet Bakanlığından CHP heyetinin randevu talebine ilişkin açıklama
Adalet Bakanlığından CHP heyetinin randevu talebine ilişkin açıklama
Tayini çıkan öğretmenler için önemli açıklama
Tayini çıkan öğretmenler için önemli açıklama
Öğretmenler, vekaletle ilişik kesebilecek
Öğretmenler, vekaletle ilişik kesebilecek
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek
AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek
Memur ve memur emeklisinin müzakere sürecine girildi
Memur ve memur emeklisinin müzakere sürecine girildi
Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İnşaatçı, usta ithal edecek

İnşaatlarda en çok kule vinç operatörü, kaba ve ince yapı, tesisat gibi uzmanlık isteyen alanlarda kalifiye usta sıkıntısı çektiklerini belirten GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, "Usta bulunamamasının temel sebebi deprem bölgesindeki inşaatlar ve enflasyon üzerinde ücret isteyen meslek grupları. Tıpkı, yabancıları feyz alarak kira fiyatlarını astronomik yükselten ev sahipleri örneğinde olduğu gibi" dedi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 07:42, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 07:39
Yazdır
İnşaatçı, usta ithal edecek

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; son günlerde Türkiye'nin birçok bölgesindeki inşaatlarda usta sıkıntısı yaşanıyor. Depremin ardından ustalar bu bölgeye kaydırılırken, müteahhitler işgücü kaybının önüne geçilmesi için Özbekistan ve Polonya gibi ülkelerden 30-40 bin ithal usta talebinde bulunuyor.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım usta bulamamalarının temel nedeninin deprem bölgesindeki inşaatlar ve enflasyon üzerinde ücret isteyen meslek gurupları olduğunu belirtti.

GYODER Üyesi Durbayakım "Diğer taraftan, arz talep dengesinin lehlerine değişmesini fırsat bilen birkaç meslek grubunun, ortak hareket ederek enflasyonun üzerinde ücret talep etmesi de bu problemin giderek büyümesine sebep oluyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber