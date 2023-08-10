Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?

6 Şubat'ta yaşanan 11 ili etkileyen asrın felaketi depremlerin ardından İstanbul için çalışmalar hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul için 4 aşamalı plan hazırladı.



İlk aşamada İstanbul'da 600 bini yıkılmak üzere olan 1.5 milyon riskli yapının dönüşümü sağlanacak. Şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenen rezerv alanlarda 350 bin konut yapılacak.



Dönüşüm için hazırlanan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuran vatandaşların evleri acil dönüştürülecek. İstanbul'un dönüşümü için özel yasa çıkarılacak.



5 YILDA TAMAMLANIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yasada dönüşümü hızlandıracak tedbirlerin olacağını belirtirken, "Bizim hızlı davranmamız icap ediyor. Biran önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı çıkarmak istiyoruz.

Eskiden bir binanın değişimi için yüzde 100 muvafakat gerekiyordu, daha sonraki dönemde bu 3'te 2'ye kadar düştü. Fakat bina içerisinde itiraz edenler engeller oluşturdu. 3'te 2 sağlasanız bile iş başına geçtiğinizde yasa sizi uzunca bir güzergaha sokuyor.



Orada karar alıp bir an önce işe başlayamıyorsunuz. Benim şahsi düşüncem yüzde 50 şartını sağlayan binanın dönüşüme girmesi... Yasada bunu teklif edeceğiz" dedi.



Yasal düzenleme bu şekilde çıkarsa, 10 dairenin olduğu bir bina 5 dairenin onayıyla dönüştürülebilecek. Özhaseki, İstanbul'un dönüşümünü 5 yılda tamamlayabileceklerini söyledi.



165 BİN KONUT YENİLENİYOR

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Bakan Özhaseki, İstanbul'da şu anda 39 ilçede 188 yerde kentsel dönüşüm projesinin devam ettiğini belirterek, "İlçe ve büyükşehir belediyesiyle toplantılar yapıyoruz.

2012'den beri yapılan çalışmalarda yaklaşık 800 bin bağımsız konut birimi yenilendi. Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediyelerin de elini taşın altına koyması vatandaşla görüşmesi gerekiyor" dedi.



2 YILDA BİTECEK

Şehrin iki yakasında Hazine ve askeri arazileri rezerv alanlar olarak belirlediklerini anlatan Özhaseki, "Avrupa yakasında rezerv alan olarak hazırladığımız yerin çevresinde 8 ilçe var.

Boşaltılan yerlere yeniden bina yapmayı düşünmüyoruz. Kanal İstanbul çevresinde yapılacak konutların bir kısmını da depreme hazırlık için kullanabiliriz. 2 yılda rezerv alanlarda binaları teslim almayı planlıyoruz.



İstanbul'da 600 bin konut ilk etapta yıkılacak bina gibi görünüyor. Bizim ilk hedefimiz o 600 bin konutun bir an önce güvenli alanlara doğru taşınması" dedi. Özhaseki, Hazine arazilerinden sağlanacak kaynağı dönüşümde kullanacaklarını belirtti.



KANAL İSTANBUL TAHLİYEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Özhaseki, "Kanal İstanbul Projesi ile milyonlarca insanın yaşadığı Avrupa Yakası'nı bir ada haline getirmek olası bir depremde tahliye, kaçış ve yardımı zora sokar mı?" sorusuna da "Tam tersine daha da kolaylaştırır.

Yeni bir su yolu açıyorsunuz orada. İstanbul'un rahatlatılması, biraz daha yoğunluğun giderilmesi her halükarda tahliye için en önemli sebep" yanıtını verdi.



YARISI BİZDEN'E 1 MİLYON 20 BİN BAŞVURU

Bakan Özhaseki, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 1 milyon 20 bin kişinin başvurduğunu, yüzde 100 kendi içerisinde anlaşma sağlanmış bina sayısının 14 bin civarında olduğunu belirtti.

İSTANBUL YASASI'NDA NELER OLACAK?

Bakan Özhaseki, İstanbul'a özel yasada neler olacağına ilişkin soruları da yanıtladı: "Dönüşümde karşımıza çıkan sorunları giderecek, işi hızlandırıcı mahiyette adımlar atılacak. Eskiden bir binanın dönüşümü için yüzde 100 muvafakat gerekiyordu, daha sonra bu 3'te 2'ye kadar düşürüldü.



Elbette ki herkes kendi evi konusunda istediği gibi karar verebilir, saygı duymak lazım. Ama bazen engelleyici mahiyette davranıp, mahkemelere gidip dava açanlar çıkıyor. Onların elinde dosyayla mahkeme kapılarında dolaştığı bir ortamda da kocaman bir binada onlarca kişi bekliyor.



Bir şey olduğu zaman da hep birlikte bunun acısını çekiyoruz. O yüzden bunları hızlandıracak mahiyette, belki de -şahsi kanaat bu kesin hüküm değil benimki- yüzde 50 oranında bina içerisindeki sakinler 'Burada dönüşüm yapalım' diyorlarsa ona rıza göstereceğiz.



Başka türlü bu işin altından kalkamayız. Biz bu yasa taslağını hazırlayacağız, açıp kamuoyuyla tartışacağız, herkesle paylaşacağız. Sonra da Meclis'e getirip, uzun uzadıya müzakere edeceğiz." Özhaseki, yasal boşluklara izin vermeyeceklerini söyledi.



YERİNDE DÖNÜŞÜMDE 4 KIRMIZI ÇİZGİ

Deprem bölgesinde hayata geçirdikleri 'Yerinde Dönüşüm' projesine depremzedelerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Özhaseki, projeden yararlanmak için müracaat edenlerin sayısının da 162 bin 500'e ulaştığını belirtti. Özhaseki, "Yerinde dönüşüm bir noktada bizim için bir mecburiyetti.

Neden derseniz rezerv alanlarda yeteri kadar yani 850 bin konutluk yer bulmak mümkün değil. İkincisi insanlar yaşadığı yerden hatıralarının olduğu yerlerden kopmak istemiyorlar" dedi.



Ruhsattan meskene kadar her bir safhasını bakanlığın denetleyeceği "Yerinde Dönüşüm" sürecinde 4 kırmızı çizgilerinin olduğunu belirten Özhaseki, "Fay hatlarının ve fay kırıklarının olduğu yerlerde yapılaşma asla olmayacak.



Bunları şu anda haritalara, imar planlarına işliyoruz. Buraların 60 metre sağında, solunda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Zemin sıvılaşması olan yerlerde de yapılaşma olmayacak. Dere yataklarına bir daha yapılaşma yapılamayacak.



Mühendislik ve mimarlık hesaplarından başlayarak yapım safhasının tamamında sıfır tolerans uygulanacak" diye konuştu. Yerinde dönüşümde vatandaşa her konut için 500 bin lira hibe yardımında bulunuluyor.



800 bin liraya kadar da iki yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi veriliyor. Bakan Özhaseki, depremden etkilenen şehirlerin merkezinde yapılacak yerlerin tamamının inşasını da bakanlığın yapacağını belirtti.

DİLEK GÜNGÖR