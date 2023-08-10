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Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin tuzağına düştü

Maddi durumu iyi olan 57 yaşındaki Murat Arpapay, 19 yaşındaki sevgilisi tarafından tuzağa düşürülerek bir aparta götürüldü. Çete üyeleri tarafından eterle bayıltılıp damardan kimyasal sıvı verilen Arpapay feci şekilde can verdi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 08:34, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 08:36
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Apartta ölüm randevusu! 19 yaşındaki sevgilisinin tuzağına düştü

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; İstanbul'da 57 yaşındaki Murat Arpapay'ın cesedi Şirinevler'de günlük kiralık dairenin olduğu apartın merdiven boşluğunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada, 19 yaşındaki Muhterem P.'nin sevgili gibi davranarak, Murat Arpapay'ı bir aparta götürdüğünü, burada bekleyen kişilerin ise önce eter ile bayıltıkları kurbanlarını, damardan enjekte ettikleri kimyasalla öldürdüklerini belirledi.

Bahçelievler'de 26 Temmuz günü yaşanan korkunç olay iddialara göre şöyle gelişti: Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Murat Arpapay, 1993 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Bahçelievler'de ailesine ait evde yine yurtdışındaki ailesinden her ay düzenli olarak gelen parayla yaşamını sürdürüyordu. Arpapay, evinin yakınında Ersen B.'ye ait kafeye de sık sık gidip zaman geçiriyordu. Ersen B., Arpapay'ın maddi durumunun iyi olduğunu öğrenince korkunç bir plan yaptı.

TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Ersen B., bir süre önce tanıştığı 19 yaşındaki Muhterem P. ve onun arkadaşı Serpil D.'yi Murat Arpapay ile tanıştırarak arkadaşlık kurmalarını sağladı. Bir süre sonra Muhterem P. ile samimiyeti ilerletip sevgili oldu. Muhterem P., Murat Arpapay'ı Şirinevler'deki günlük kiralık bir daireye götürdü. İçerde bekleyen Ersen B.'nin adamları Serpil D., Doğan S. ve Fatih E. Arpapay'a saldırıp darp etti. Biri burnuna eter koklatıp bayılttı, diğeri ellerine plastik kelepçe taktı. Bir diğeri de kolundan bir kimyasal sıvı enjekte etti.

İddiaya göre, Ersen B. Arpapay'ın evine gidip tüm parasını da aldı. Daha sonra çete cesedi camdan apartman boşluğuna atıp kaçtı. Yapılan incelemede Arpapay'ın vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Adli Tıp Kurumu raporunda cesedin bilekleri ve bazı yerlerinde 'ekimozlar' olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler Muhterem P., Serpil D., Ersen B., Doğan S. ve Fatih E. tek tek tespit edildi. Gözaltına alınan Muhterem P. ve Serpil D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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