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Motorine 1,80 TL zam bekleniyor

11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 08:45, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 08:47
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Motorine 1,80 TL zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.51 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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