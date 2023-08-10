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AFAD Başkanı Sezer Edirne Valiliği'ne atandı

AFAD Başkanı Yunus Sezer yeni Edirne Valisi olarak atandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 08:57, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 08:58
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AFAD Başkanı Sezer Edirne Valiliği'ne atandı

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 57 ilin valisi değişti, 6 vali ise merkeze çekildi. Yeni atamayla AFAD Başkanı Yusuf Sezer görevden alınarak Edirne Valiliği'ne atandı.

Kaymakam Vekili olarak geldiği vilayete Vali oldu.

10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre AFAD Başkanı Yunus Sezer, ilk kaymakam vekili olarak başladığı vilayete vali olarak atandı.

Yunus Sezer kimdir

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 Yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

2001 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekili, İzmir Beydağ Kaymakam Vekili, İngiltere'de yurtdışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamı, Sivas Altınyayla Kaymakamı, Siirt Vali Yardımcısı, Diyarbakır Silvan Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kırıkkale Valiliği görevlerinde bulundu.11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı. Edirne Valisi Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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