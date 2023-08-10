'Domatesin 25 TL olması memur maaşları yüzünden değil'

Enflasyon rakamlarının artmasının temelinde maaş artışlarının olmadığının altını çizen Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, akaryakıt zamlarını hatırlatarak, "Enflasyonun sebebi başka yerlerde aranmalıdır. Seçim sonrası akaryakıta yüzde 90 civarında zam yapıldı. Bugün akaryakıta yapılan zamlar iğneden ipliğe zam demektir. Bugün domates 25 TL. Pazar fiyatları bu durumda ise bunun sebebi memur maaşları değildir" dedi.

"İNSANIMIZA YAŞAYABİLECEĞİ BİR ÜCRET VERİLMELİ"



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın enflasyona ilişkin açıklamalarını hatırlatan Güney, 2025 yılında rahatlama olacağını kaydederek, "Enflasyon artışının sebepleri memur maaşlarına zamlar değildir. İnsanımıza yaşayacağı bir ücret verilmeli, memurlarımız, memur emeklilerimizin durumuna düzenleme getirilmeli" ifadelerini kullandı.

KAMU ÇALIŞANLARINA YÜZDE 150 ZAM TALEP ETTİK



Kamu çalışanlarına ilişkin 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Güney, yaşanan ekonomik kriz karşısında memurun alacaklı hale geldiğini ifade ederek, "Merkez Bankası Başkanımız enflasyon rakamlarını yükseltti. Bu veriler ışığında temel ihtiyaç malzemelerine gelen zamların ne zaman duracağını bilmiyoruz, kestiremiyoruz. Bunun için TİS görüşmelerinde 2024 için yüzde 100, 2025 için yüzde 50 maaş artışı talep ediyoruz" dedi.

Mehmet Fahri Özkan