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Dolar, 27,00 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,0400 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 10:23, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 10:24
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Dolar, 27,00 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0400'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,7720'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 34,4620'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bugün önceki kapanışının yüzde 0,4 üstünde 1,1020 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının gündeme getirilibileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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