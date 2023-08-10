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MİT'ten DEAŞ'a Operasyon: 3 terörist yakalandı

DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO)'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 10:32, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 10:56
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MİT'ten DEAŞ'a Operasyon: 3 terörist yakalandı

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar neticesinde eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ unsuru yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

MİT, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Türkiye, DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmadan faaliyetlerini hız kesmeden devam ettirmektedir.

Ele Geçirilen Mühimmatlar

Operasyonlar neticesinde; 1 adet LAV silahı, 1 adet RPG roketatar, 2 adet motosiklet, 5 adet el bombası, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Makarov tabanca, 1 adet telsiz, 4 adet anti tank RPG mühimmatı, 2 adet anti personel RPG mühimmatı, 5 adet RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

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