Ali Yıldız: Din görevlilerinin can güvenliği yok!

Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan din görevlilerine yönelik şiddet ve darp olaylarının her geçen gün artmasının din görevlilerini ve kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Yıldız "Gün geçmiyor ki din görevlisi kardeşlerimizin fiziksel veya sözlü saldırıya uğradığı yönünde haber almayalım. Topluma örnek olan, rehberlik görevi yapan din görevlilerine karşı şiddetin dozu gittikçe artıyor. Din görevlilerimiz görev yaptıkları caminin içinde bile can güvenliklerinden endişe eder hale gelmiştir. Camiler ilim yuvalarıdır, camiler kardeşlik ikliminin oluşturulduğu kutsal mekanlardır. Bu kutsal mekanlara bile şiddetin girmesi bizleri ziyadesiyle endişelendirmektedir. Yetkililerden gerekli tedbirleri almalarını bekliyor, cami basıp din görevlilerimize sözlü ve fiziki şiddet uygulayanların cezasız bırakılmamasını istiyoruz." İfadelerine yer verdi.

Toplumun yol göstereni, örnek duruşuyla insana ve insanlığa rehber görevini üstlenen din görevlilerimize yapılan saldırıların insana, insanlığa yapılan saldırılan olduğunu söyleyen Yıldız ""Bugün dünyanın dört bir yanında düşmanlıklar hat safhadayken Müslüman'ın Müslüman'a kin gütmesi, gönül yıkması, şiddet uygulaması kabul edilir bir nitelik değildir. Biz demokratik haklar ışığında insanı yaşat ki toplum yaşasın düşüncesini iliklerine kadar yaşamış, yaşamaya çalışmış, çalışmakta olan bir teşkilatız. Kendi değer yargılarımızı kabul etmeyenleri de, kendi değer yargılarımızı dışlayanı da kardeşlik ve dostluk çerçevesinde kucaklayan bir erdemliler hareketiyiz. Bu sebeple din görevlilerine yapılan sözlü, yazılı, fiili her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şiddetin her türlüsüne maruz kalan din görevlisi kardeşlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu tehlikeli durum karşısında yetkililerden gerekli önlemleri bir an evvel almalarını bekliyoruz.

Yıldız açıklamasına şöyle devam etti: Aslı astarı olmayan iddialarla din görevlisine saldırmak, darp etmek, cami, kuran kursu, müftülük binası basmak, sosyal medya üzerinden olmadık hakaretler etmek, tehditler savurmak kabul edilebilir durumlar değildir. Yetkililerden tehlikenin farkına varmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz. Din görevlilerimiz kimsesiz sahipsiz değildir. Gece gündüz büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getirmeye çalışan görevlilerimize kimse bu muameleleri reva göremez. Bunu yapanlar kanun önünde mutlaka hesabını vermelidir.

Son günlerde din görevlilerine yönelik şiddet olaylarının artmasını şiddetle kınıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için gece gündüz demeden çalışan din görevlilerimizin, şiddetin mağduru olması düşündürücüdür. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler ve aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalı; caydırıcı ve toplumu şiddetten uzaklaştıran hukuki ve idari tedbirler bir an evvel ele alınmalıdır. İfadelerini kullandı.