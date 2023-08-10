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Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı

Asgari ücret ve emekli ile memura yapılan zamların ardından bankalarda promosyon yarışı başladı. Bazı bankalar promosyon ücretlerini 15 bin TL'ye kadar çekerken taahhüt süresini kısaltmaya gidebileceği de konuşuluyor. 3 yıl yerine 1,5 yıl üzerinden de anlaşmalar yapılabilecek. Bankaların yeni promosyon oranlarını ve şartlarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 11:42, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 11:42
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Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı

Asgari ücret ve memur maaşları yükselince bankalar kolları sıvadı. Promosyonlar 15 bin TL'ye kadar dayandı. Birçok banka 7 bin 500-10 bin TL arasında maaş alanlara 7 bin 500, 10 bin ve üzeri maaşı alanlara ortalama 9 bin TL promosyon veriyor.Temmuz'da maaşlara yansıyan artışların ardından bankaların da promosyonlarını güncellemesi bekleniyordu. Kimi bankalar ufak dokunuşlarla promosyon miktarını güncellese de özellikle emekliler umduğunu bulamamıştı. Şimdi promosyon yarışı yeniden kızışıyor.

Emekliler de yararlanabilecek

En düşük memur maşının 22 bin TL olması sonrası harekete geçen bankalar, kurumlarla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Haliyle maaşlar gibi promosyonlar da yükselecek. Bazı bankalar promosyon ücretini 15 bin TL'ye çekti bile. Maaşını taşıyan çalışan öğretmenlerin yanı sıra emekliler, 3 yıl kalma sözü vererek promosyondan yararlanabilecek.

"Bedel ödendiği takdirde başka bankaya geçilebiliyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, "Daha fazla promosyon veren banklara geçme imkanı da var. Buna cayma diyoruz biliyorsunuz. Burada 3 yıllık anlaşma yapılıyor. Bir başka bankaya geçmek isteyen emeklilerimiz yasak hakları geçebiliyorlar. 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl önce yapmışsa 24 aylık promosyon bedelini ödediği takdirde bir başka bankaya geçebiliyor" dedi.

Taahhüt süresi kısalıyor

ATV Haber'in haberine göre bazı bankaların taahhüt süresini kısaltmaya gidebileceği de konuşuluyor. 3 yıl yerine 1,5 yıl üzerinden de anlaşmalar yapılabilecek. Bankaların yeni promosyon oranlarını ve şartlarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

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