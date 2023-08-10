Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, terörle mücadele, sınır güvenliği, tahıl koridoru, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, son 1 haftada 53, yıl içinde ise toplamda 995 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 338 oldu.

Pençe Kilit Harekatı kapsamında bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirildi, 1316 silah ve mühimmat, 2 bin 15 mayın/EYP ele geçirildi, 614 mağara basıldı.

Açıklamada, dün bu bölgede, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde 5 askerin şehit olduğu bilgisine yer verildi.

Taciz girişimleri karşılıksız kalmadı

Son 1 haftada Suriye'de harekat bölgelerine teröristler tarafından taciz girişimi gerçekleştirildi. Mehmetçiğin verdiği karşılıkla 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Yıl başından bu yana ise harekat bölgelerine 86 taciz atışı yapıldı. Mehmetçiğin karşılık vermesiyle toplam 744 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye girmeye çalışan 284 şahıs yakalandı

Sınır hattında son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9'u terörist, 284 şahıs yakalandı.

Ayrıca, 2 bin 991 şahsın hududu geçmesi engellendi. Yıl başından itibaren ise hudutlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 4 bin 752 şahıs yakalandı. 134 bin 935 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

172 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 172 kilogram uyuşturucu ve 869 adet hap ele geçirildi. Yıl başından beri yapılan operasyonlarda ise toplamda 4 bin 803 kilogram uyuşturucu ve 1911 hap ele geçirildi.

"Tahıl koridorunun devam etmesini temenni ediyoruz"

Tahıl koridoruna da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız dışişleri bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır." denildi.

Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabaların sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, "Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi haline gelmesidir." ifadelerine yer verildi.

Hava araçları orman yangınları için 877 sorti yaptı

Öte yandan, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verilen destekler de devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bu kapsamda 17 orman yangının söndürülmesine katkı sağlanırken, hava araçları 877 sorti yaptı.

Askeri hastaneler konusunda çalışmalar devam ediyor

Askeri hastaneler konusuna da değinilen açıklamada, "Askeri hastanelerin tekrar hizmet vermesi konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar devam ediyor" denildi.

2022 yılında Askeralma Kanunu'nda yapılan değişiklik ile yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara bedelli askerliğe müracaat etme hakkı tanındığı belirtildi.