Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 40 bin lira ceza

Sultangazi'de bir otomobil sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, aracın kiralık olduğunu ve sürücüsünün de Yusuf T. olduğunu belirledi.

Ekipler yaptıkları çalışmada Yusuf T.'yi kısa sürede yakaladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Yusuf T.'ye toplamda 32 bin 596 lira idari para cezası kesildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Araç sahibine ise polis ekipleri tarafından 8 bin 190 lira para cezası kesildi.