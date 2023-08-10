İYİ Parti'li Belediye Başkanı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı

'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
Kamu Çalışanlarına Kaskoda Ek %10 İndirim!
Kamu Çalışanlarına Kaskoda Ek %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Magandayı uyaran polis canından oldu
Magandayı uyaran polis canından oldu
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
16 vali merkeze çekildi
16 vali merkeze çekildi
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti'li Belediye Başkanı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner mahkeme kararı ile görevinden uzaklaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 15:24, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 17:22
Yazdır
İYİ Parti'li Belediye Başkanı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı

Sungurlu'nun İYİ Parti'li Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında, ilçede Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığı yaptığı dönemde "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği gerekçesiyle görülen davada verilen 3 ay 3 gün hapis cezası ve 47 gün hak mahrumiyeti cezası onandı.

Şahiner'in, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan verilen hapis cezasına itirazı üzerine karar üst mahkemeye taşındı.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, delil ve tanık beyanlarını inceledikten sonra sanığın istinaf isteminin reddine karar verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin siyasi baskıyla karar aldığını iddia etti.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürüttüğü 1994-2013 yılları arasında odadan maaş, yolluk ücreti ya da huzur hakkı almadığını belirten Şahiner, bu sürede makam arabasını dahi kullanmadığını savundu.

Şahiner, "Mahkeme tarafından suçsuzluğum ve haklı olduğum tescil edildiği halde, siyasi baskı ile 45 gün 'siyasi yasak' kararı aldırdılar. Sırf muhalefet belediyesi olmamızdan dolayı, 9 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca 145 soruşturma, 22 mahkeme geçirdim. Allah'a çok şükür bunların hepsinden tertemiz, alnımızın akıyla çıktık. Gelen müfettişler dahil belediyemiz hakkında vermiş olduğu raporlar bunların tescilidir." ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetlerinin aksamayacağının altını çizen Şahiner, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar atılan iftiralar, yalan yanlış haberler kendi ayaklarına dolandı. Tüm pislikleri yaptıkları halde, utanmadan toplum içerisinde geziyorlar. Bu siyasi kararlar, hiçbir zaman bizi hizmet etmekten alıkoyamayacak, mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. 48. gün görevimin başında olacağım. 47 gün boyunca hizmetler aksamadan devam edecek. Bu konuda belediye meclis üyelerimize ve ekibime güvencim tamdır."

Şahiner, eski Sungurlu TSO Genel Sekreteri Mehmet Fenercioğlu ile birlikte Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı "zimmet" davasında, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 3 ay 3 gün hapis cezası ile 47 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmış, hapis cezası 4 bin 650 lira para cezasına çevrilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber