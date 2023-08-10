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'Bu evler bitip sizler içerisine huzurla oturuncaya kadar buradayız'

"(Deprem konutları) Bu evler bitip sizler içerisine huzurla oturuncaya kadar buradayız. Sizler bize dua edip 'Hakkımız helal olsun.' deyinceye kadar buradayız. Onu bilin, inşallah bunları biz hakkıyla yerine getiririz"- "Bugün burada 9 bin 76 konutun hep birlikte temelini atıyoruz. Şehir meydanımızın projesine başlıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 15:40, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 15:35
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'Bu evler bitip sizler içerisine huzurla oturuncaya kadar buradayız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutlarını bitirip afetzedeler içinde huzurla oturuncaya kadar bölgede olacaklarını söyledi.

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde, "asrın felaketi"nin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen acıların halen taze olduğunu anlattı.

Bölge genelinde 18 ilin depremden etkilendiğini hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Büyük bir yara. Arada 'asrın felaketi' diyoruz ya emin olun değil, bin yıllık Anadolu medeniyetimizdeki bu yolculuğumuzda karşımıza çıkan en büyük felaket bu idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmamıştık. İki tane üst üste birkaç saat arayla deprem ve binlerce evin, yapının yıkılması toplamda bakıldığı zaman 680 bin konutumuz yerle bir oluyor. Ağır hasarlı veya orta hasarlı yıkılıyor 170 binde iş yerimiz. Kolay mı? Ve onlardan da önemlisi 51 bin canımızı toprağa vermişiz."

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremin ilk anından itibaren bakanları ve belediyeleri bölgede görevlendirdiğini, hayırseverlerin elinden gelen her türlü yardımı yaptığını anımsattı.

- "Gözümüze uyku girmiyor"

Depremin meydana getirdiği tahribatın detaylarına değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 milyon 905 bin kardeşimiz şu anda evlerinden uzakta. Çadır kentlerde çok az insan var ama bine yakın depremzede kardeşimiz yurtlarımızda, sosyal tesislerimizde, 70 bin civarında kardeşimizle konteyner kentlerde kalıyor. 320 bin ailemize de yardımda bulunuyoruz. Bu kardeşlerimiz zor şartlarda dışarıda, konteynerlerde, çadır kentlerde veyahut da misafir ettiğimiz yerlerde kalırken emin olun bizim gözümüze uyku girmiyor. Bakanlık olarak, hükümet olarak bizim birinci işimiz, bu bölgelerde bir an önce sağlıklı konutlar yapmak, sonra da depremzede kardeşlerimizi bu konutlara aktararak onların huzur içerisinde oturmalarını sağlamak. Kolay değil, yüz binlerden bahsediyoruz. Söylemesi ne kadar kolay 850 bin diyorum değil mi? 850 bin. Tam 5 şehrin yeniden sıfırdan yapılması demek. Maddi değer olarak sorarsanız 100 milyar doları geçiyor, bunca yokluk içerisinde bütün bunların altından inşallah kalkacağız."

- "Doğayla savaşılmaz"

Özhaseki, 180 bin konutun ihalesini yaptıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaatlar devam ediyor. Hatırlarsınız bu bölgelerde, fay hatlarının geçtiği yerlerde yapı yasağı gelmişti. Onu biraz belki de ilk günlerin sıcaklığıyla bilim adamları geniş tutmuşlardı. Şehrimizin en merkezindeki yapıyı yasaklı hale getirmek o şehrin bir noktada ölüm fermanını imzalamak gibi olur. Bilim adamlarımız yeniden çalıştılar, aylardır çalışırlar. En sonunda dediler ki şehrimizin merkezini biz imara açabiliriz. Ancak fay hatlarının ve fay kırıklarının olduğu yerlerde değil. 60 metre civarında orada bir boşluğun bulundurulması mecburi. Çünkü fay kırıklarının üzerine çelik bile evler inşa etseniz aşağıdan öyle bir enerji vuruyor ki o sizin yaptığınız evi yerle yeksan ediyor. Tabiatla savaşmanın manası yok. Doğayla savaşılmaz. O gücün karşısında durulmaz. O anlaşılır ve ona uygun tavır alarak hayat devam ettirilir. Buralarda doğru. Biz fay kırıklarının olduğu yerde, fay hatlarının olduğu yerde 60 metre genişliğinde bir fay hattını boş bırakacağız. Buradaki vatandaşlarımızın haklarını da şimdi bu inşaatlarını yaptığımız yerlerden rezerv alanlardan vereceğiz."

- 9 bin 76 konutun temeli atıldı

Konutların tamamının rezerv alanlara yapılamayacağını anlatan Özhaseki, evini yapmak isteyen depremzedelere de yardımcı olacakları kampanyanın detaylarını dile getirdi.

Özhaseki, imar planları üzerinden bundan sonra daha titiz davranacaklarını vurgulayarak, doğru imar işlerini yapmayı öncelikli hedef haline getirdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ı yeniden inşa etmenin peşinde olduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu evler bitip sizler içerisine huzurla oturuncaya kadar buradayız. Sizler bize dua edip 'Hakkımız helal olsun.' deyinceye kadar buradayız. Onu bilin, inşallah bunları biz hakkıyla yerine getiririz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben inanıyorum ki iyi niyetle yola çıkanın, gayret edenin, uğraşanın, yardımcısı Cenabıallah'tır. Bugün burada 9 bin 76 konutun hep birlikte temelini atıyoruz. Şehir meydanımızın projesine başlıyoruz. Şehrimizin merkezinde hepimizin hatırası olan Hükümet Caddesi'nde Azerbaycan Caddesi'ndeki konutların temelini atıyoruz."

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