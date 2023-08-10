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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin dünkü saldırının planlayıcısı olduğu bildirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 15:55, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 15:56
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." denildi.

Operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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