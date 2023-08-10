Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Trabzon'un Hayrat ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 16:27, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 16:34
İlçeye bağlı Pınarca Mahallesi'nde Nebi K'nin kullandığı 61 KS 646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ali D. (51) de sevk edildiği Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yaralılar Havva K. (78) ve Zeynep K'nin (8) tedavisi aynı hastanede devam ediyor.