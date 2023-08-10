Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Real Madrid'e transfer olan ancak idmanda sakatlanan Arda Güler ameliyat olacak.

18 yaşındaki Güler'in en az 1-1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ancelotti daha önce yaptığı açıklamada, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.