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İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 18:14, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 18:16
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İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı.

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