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PMYO giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

2023 yılı PMYO giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 20:20, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 21:01
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PMYO giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

2023 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 258 Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere 35.914 erkek ve 18.634 kadın olmak üzere toplam 54.548 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Başvuru sonucuna ulaşma için TIKLAYINIZ.

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