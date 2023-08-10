Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 22:09, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 22:10
Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.