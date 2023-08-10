Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre 1 metruk binanın yıkıldığını ve 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun."