Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremde can kaybının olmadığını, 22 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 22:35, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 22:37
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
İlk belirlemelere göre 1 metruk binanın yıkıldığını ve 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun."