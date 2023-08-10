Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak

"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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