11 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılayın depremzede gençler ile bölgede görevli gönüllüleri buluşturduğu Heybeliada Gençlik Kampı'nın kapanış programına katılacak.

(İstanbul/18.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Rize/10.00/10.30/11.45)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il başkanlığını ziyaret edip basın toplantısı düzenleyecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Denizli/09.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti İl Başkanlığını, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelecek.

(Batman/10.30-14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Pazarcık Çevre Yolu Şantiyesi'nde inceleme yapacak, ilçedeki konteyner kente ziyarette bulunacak.

(Kahramanmaraş/11.30-18.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro, dış ticaret ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, gençler ve sporcularla buluşacak, esnaf ziyareti yapacak.

(Burdur/09.30/11.00/14.00/15.30/16.30)

2- Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu başlayacak.

- Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u; 1. Lig'in açılış maçında ise Boluspor, Adanaspor'u konuk edecek.

(Trabzon/Bolu/21.00)