11 Ağustos 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Ağustos 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 00:10, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 00:16
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/381
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.
10 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI