Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Magandayı uyaran polis canından oldu
Magandayı uyaran polis canından oldu
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
16 vali merkeze çekildi
16 vali merkeze çekildi
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Ana sayfaHaberler Terör

Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 9 şüpheli ile PKK/KCK zanlısı 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 07:15, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 09:22
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğunu, örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığını ve eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğunu, KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalarak kamu personeli olduğunu tespit etti.

9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Öte yandan Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi.

200 polisin katıldığı operasyonda ekipler, bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber