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187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 07:50, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 09:27
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Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığına (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3'üncü Ordu Komutanlığına, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Metin Tokel 2'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Muammer Alper 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Tevfik Algan 9'uncu Kolordu Komutanlığına atandı.

Listeye göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığına, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığına getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı.

Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/381

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.

10 Ağustos 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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