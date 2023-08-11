Bir yılda bin 840 scooter kazası

Trafikte tartışma konusu olan elektrikli scooter'ların geçen yıl bin 840 kazaya karıştığı belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün geçen yıl yaşanan verileri, trafik kazalarının oluş nedenlerinde çarpıcı detayları ortaya koydu. Rapora göre, geçtiğimiz yıl 321 bin 485 kaza yaşandı. Kazaların 270 bini yerleşim yerlerinde 50 binden fazlası ise yerleşim yeri dışında yaşandı.

FREN NEDENİYLE 403 KAZA

69 kazaya at arabalarının karıştığı, 2 kişinin bu kazalarda yaşamını yitirdiği bildirildi. Şehir trafiğinde tartışmaları süren elektrikli scooter'ların ise toplam bin 840 kazaya karıştı. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl 288 ambulans kazası yaşandı. Araçtan düşme sonucu bin 630 kaza yaşanırken, hayvana çarpma ile gerçekleşen kaza sayısı ise bin 11 olarak kayıtlara geçti. Geometrik özelliklere göre oluşan kazalarda yatay güzergahta en çok kaza düz yolda oldu. Düşey güzergahta ise en çok kaza eğimsiz yollarda oldu. Kavşaklarda ise en çok kaza kavşak olmayan yollarda oldu. Onu dört yünlü kavşak takip ederken 3'üncü sırayı 3 yönlü kavşak takip etti. Taşıtlarda kullanıcı ve taşıt hatası yüzünden oluşana kazalarda ise listeden en dikkat çeken 403 kaza ile kusurlu fren oldu. Far kusuru yüzünden 216 kaza, cam sileceği yüzünden ise 17 kaza gerçekleşti. Arka lambalarda oluşan kusur sebebiyle 69 kaza, dönüş sinyali yüzünden 38 kaza meydan geldi.