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Eski arkadaşlar düşman oldu: Evlilik arifesinde kurşuna dizdiler

Esenler'de motosikletli iki kişi eski arkadaşlarının evinin önünden geçerken dehşet saçtılar. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken önceki gün eski arkadaşları ile aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 08:17, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 08:27
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Eski arkadaşlar düşman oldu: Evlilik arifesinde kurşuna dizdiler

Esenler'de iddiaya göre motosikletli 2 kişi, cumartesi günü dünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar evde bulunanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLETLE EVİN ÖNÜNDEN GEÇİP DEHŞET YAŞATTILAR

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Olay, dün gece Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce Eray Tayfun'un arkadaşlarıyla arası bozuldu. Cumartesi günü dünyaevine girecek olan Tayfun ile aralarında husumet bulunan eski arkadaşları arasında dün gündüz saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Tayfun'un 2 eski arkadaşı, motosikletle evinin önüne gelerek dehşet saçtı.

Motosikletli kişiler tabancayla eve doğru ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

"ÇOK ŞÜKÜR BİRŞEY OLMADI"

Anne Edibe Tayfun, saldırganların oğlunun eski arkadaşları olduğunu ve kendilerine yakın zamanda gerçekleştirecekleri düğünü yaptırmayacaklarını söylediklerini iddia ederek, "

Gündüz geldiler. İlk başta küfür ettiler, sonra gece saat 12 gibi geldiler 7 el ateş ettiler. İki tane kapıya sıktılar, bir tane duvara sıktılar. Küfür ede ede gittiler. Sonra biz polisi çağırdık. Hala onları arıyorlar ama bulamadılar. Bunu yapan tanıdık. Herkes onları tanıyor ama saklanmışlar. Oğlumun adı Eray Tayfun. Çok şükür bir şey olmadı. Ama biz bunlardan şikayetçiyiz. Oğlumun eski arkadaşları. Bizim şimdi düğünümüz olacak. O düğünü yaptırmayacağız size diyorlar. Cumartesi kına gecemiz var, ondan korkuyoruz

" ifadelerini kullandı

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