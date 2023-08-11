Bakanlık tarımdaki algı operasyonunu tek tek çürüttü

Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı yeni raporda, son dönemde tarımla ilgili gündeme gelen manipülatif iddiaları verilerle çürüttü. Türkiye'nin tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke konumuna geldiği yönündeki iddialara cevap veren Bakanlık, son beş yılda ihracatta yüzde 55'lik bir artış gerçekleştiğini belirterek, 2022'de toplam 29,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. 2022'de 6,7 milyar dolar tutarında dış ticaret fazlası verilmişti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ -