Seçmen göçüne sıkı denetim geliyor

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde seçmenlerin oylarını kullanabilmeleri için, adres değişikliği bildirimlerini 1 Ekim 2023 tarihinden önce yapmaları gerekiyor.

Türkiye'de her yerel seçimde gündeme gelen seçmen göçünün caydırıcı hale getirilmesi için Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmıştı. Buna göre, seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılacağı hükme bağlanmıştı.

Bu durumda, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024'ten üç ay önce, yani 1 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden adres güncellemelerinin yapılması gerekiyor. Daha önce adres güncellemeleri seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak'tan itibaren yapılabiliyordu.